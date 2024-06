Entrano in villa a rubare: fermate dalla locale (grazie al vicino) e liberate

Prima il furto, poi il fermo (grazie a un vicino che ha chiamato la polizia locale) e infine sono state rimesse in libertà. È successo a Bareggio, hinterland ovest di Milano, dove i ghisa hanno bloccato due ragazze di 12 e 19 anni, quest’ultima incinta, che avevano svaligiato una casa di via Filippo Turati nella mattinata di lunedì 17 giugno. Il fatto è stato reso noto dal comune attraverso una nota.

Tutto è iniziato quando una residente ha chiamato la polizia locale segnalando che due donne stavano citofonando a diversi campanelli di via Turati. Sul posto è stata inviata una pattuglia e quando le due giovani si sono rese conto degli agenti hanno cercato di disfarsi dei gioielli appena rubati lanciandoli in un giardino. I preziosi sono stati prontamente recuperati e le due donne sono state accompagnate al comando.

Entrambe sono successivamente traferite in questura per essere identificate (entrambe erano prive di documenti). La 12enne è stata segnalata alla procura dei minorenni mentre la 19enne, già nota alle forze dell’ordine e “appena scarcerata dal Tribunale di Monza perché in gravidanza”, puntualizzano dal municipio, è stata denunciata a piede libero alla Procura di Milano per furto in abitazione e possesso di arnesi da scasso. Il bottino è stato posto sotto sequestro e non appena sarà dissequestrato dal Pm sarà restituito al legittimo proprietario che ha presentato denuncia presso il comando dei ghisa di Bareggio.