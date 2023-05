Le due ladre eleganti che borseggiavano le turiste in centro a Milano

La vittima non si è accorta di loro. Ma loro non si sono accorte degli agenti. Due donne - 21 e 24 anni, entrambe bulgare ed entrambe con precedenti - sono state arrestate mercoledì pomeriggio in pieno centro a Milano dopo aver derubato una 54enne irlandese che si trova in città per turismo insieme alla figlia.

A incastrare le due sono stati gli uomini della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano effettuando dei servizi di controllo sotto la Madonnina, proprio a caccia di borseggiatrici. L'attenzione dei poliziotti è immediatamente caduta sulla 21enne e la 24enne, che continuavano ad aggirarsi tra le vetrine in Galleria Vittorio Emanuele.

Senza sapere di essere sorvegliate, le due improvvisamente si sono accodate a mamma e figlia e sono entrate in azione: la più piccola, coperta dalla complice, ha aperto lo zaino della vittima, ha preso il portafogli, e si è poi allontanata con l'amica. La loro fuga, però, è finita nella vicina via Silvio Pellico, dove gli agenti le hanno bloccate mentre si dividevano il bottino, circa 90 euro in contanti. Il portafogli rubato è stato trovato nella borsa della 21enne, che tra l'altro era già stata arrestata per lo stesso motivo lo scorso anno.

Le due sono infatti due ladre seriali, che - stando a quanto ricostruito dagli agenti - usano sempre lo stesso modus operandi: entrambe ben vestite, entrano ed escono dai negozi di lusso in centro fingendosi turiste, ma cercando in realtà delle prede. La 54enne irlandese, che non si era neanche accorta di essere stata derubata, è stata poi contattata dalla polizia e ha recuperato soldi e documenti.