Ancora ladre incinte a Milano: arrestate

Hanno rubato un portafogli dalla borsetta di un'anziana, ma sono state viste da un passante che ha allertato la polizia. L'accaduto giovedì 15 luglio in viale Espinasse, zona Villapizzone. A finire nei guai due ragazze di origine bosniaca, entrambe incinta.

Ad assistere al furto, commesso ai danni di una 78enne italiana, un 38enne, anche lui italiano, che stava passando per strada e ha visto le donne, entrambe pregiudicate, mettere una mano nella borsetta dell'anziana.

Arrivati sul posto, dove hanno recuperato il borsello sottratto, gli agenti hanno fermato le due giovani, 18 e 24 anni, per poi portarle alla clinica Mangiagalli. Qui i medici hanno certificato che il regime carcerario fosse compatibile con lo stato di gravidanza e per le due ragazze è scattato l'arresto per furto in concorso. Nella mattinata di venerdì sono state giudicate per direttissima.