La ragazza che sventa il furto in metro e fa arrestare le ladre

Si trovava ai tornelli, quando si è accorta che due ragazze stavano provando a derubarla. È accaduto a una 22enne nella mattinata di lunedì 26 dicembre, alla fermata della metro gialla 'Centrale M3'.

La ragazza, che era in compagnia di entrambi i genitori, non solo non si è fatta intimorire dalle aspiranti ladre, ma le ha fatte arrestare dalla polizia. A finire in manette, con l'accusa di tentato furto con destrezza, una 21enne e una 22enne, entrambe di etnia rom.

La vittima ha riferito agli agenti di essersi accorta che qualcuno stava frugando nella sua borsa, proprio mentre passava dai tornelli. Girandosi, poi, ha visto le due giovani che le stavano dietro e che, in ogni caso, non erano ancora riuscite a portarle via nulla.