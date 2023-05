Il trio di ladri di 'ladri acrobati' sorpreso su un balcone

Sdraiati sul balcone. Immobili. Così sono stati sorpresi tre 'ladri-acrobati' dai vigili del fuoco. L'accaduto mercoledì 10 maggio in via degli Ottoboni, zona San Siro.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti dello stabile dopo aver notato alcune persone arrampicarsi su un balcone. Intervenuti sul posto i carabinieri del radiomobile hanno trovato la porta di un appartamento al secondo piano danneggiata. Ma all'interno non sembrava mancare nulla. Poco dopo la scoperta: tre uomini erano stesi per terra sul terrazzino, nella speranza di passare inosservati.

Chiamati dai militari, i vigili del fuoco hanno sorpreso i 'ladri-acrobati', che sono poi stati arrestati per tentato furto in abitazione: non erano ancora riusciti a rubare nulla dalla casa presa di mira. I tre, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici per furto, sono due 19enni italiani e un 29enne francese.