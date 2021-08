I ladri che mettono l'allarme in un secchio d'acqua

Hanno messo l'antifurto di casa in un secchio d'acqua per non farlo suonare, poi hanno iniziato a girare per le stanze alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Ma nonostante il loro stratagemma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. L'accaduto a Buccinasco, hinterland sud ovest di Milano, alle 4 di mattina di venerdì 27 agosto.

A finire in manette due georgiani di 48 e 39 anni (di cui il primo destinatario di un ordine di esecuzione pena per una rapina commessa a Rieti), colti in flagrante mentre stavano rovistando in camera da letto e bloccati mentre cercavano di allontanarsi. Ad allertare i militari poco prima era stata la chiamata del proprietario di casa, un 59enne italiano che si trovava in vacanza ma, da remoto, aveva visto che era scattato l'allarme.

In base a quanto ricostruito i malviventi si erano introdotti nell'abitazione forzando una finestra con un piede di porco, avevano subito messo la sirena in un secchio pieno d'acqua e poi si erano appropriati di abbigliamento, pelletteria e 1800 euro in contanti, che gli sono stati trovati addosso. Dopo l'arresto uno dei due ladri è stato portato all'ospedale san Carlo Borromeo di Milano per ricevere cure per una ferita, non grave, che si era procurato alla testa durante il suo tentativo di fuga.