Milano, ladri bloccati sui tetti dopo un inseguimento

L'accaduto giovedì 5 agosto in via Zuccoli

Hanno rubato in un appartamento e poi hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati e arrestati sui tetti dopo un breve inseguimento. Tranne uno dei loro che è riuscito a guadagnare la fuga. L'accaduto nella prima mattinata di giovedì 5 agosto in via Zuccoli, zona Rovereto, dove è intervenuta la polizia di Stato.

A chiamare il 112 alcuni vicini che avevano sentito dei rumori sospetti provenire da un'abitazione. Come accertato in un secondo momento, i ladri avevano forzato la porta di un appartamento con un flessibile, riuscendo a entrarvi. Accorsi sul posto gli agenti hanno colto in flagrante due dei tre rei, cittadini albanesi di 22 e 23 anni, mentre con dei borsoni pieni di orecchini, anelli e altri preziosi cercavano di allontanarsi per le scale.

Alla vista dei poliziotti, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva salendo sui tetti e cercando di scappare. Uno dei tre ci è riuscito, facendo perdere le proprie tracce. Mentre gli altri due sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso. Intanto la vittima del furto, un 61enne italiano, si è riappropriato dei monili che gli erano stati sottratti.