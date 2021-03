I ladri che rubano le batterie degli scooter in sharing mentre passa il dipendente della ditta

Il testimone, che lavora proprio per Cityscoot, ha chiamato i carabinieri. Due in manette

Hanno trovato sulla loro strada il peggior testimone che potesse mai capitare. E inevitabilmente sono finiti in manette. Due uomini - un 28enne e un 33enne, entrambi italiani ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati giovedì mattina dai carabinieri del Radiomobile a Milano con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare le batterie dai motorini Cityscoot, l'azienda che offre scooter in sharing sotto la Madonnina.

L'allarme è scattato verso le 11.30, quando un dipendente della ditta - che si occupa proprio di verificare le condizioni dei motorini - è passato in via Tesio e ha notato i due aggirarsi con fare sospetto attorno a uno dei mezzi. Il testimone li ha quindi osservati e li ha visti spaccare la catena del vano porta batteria, per poi allontanarsi subito dopo con il bottino.

A fermare la loro fuga sono stati i militari del Radiomobile, che sono immediatamente intervenuti e hanno bloccato i due ladri, che potrebbero aver colpito anche altre volte, sempre con le stesse modalità e sempre sui mezzi Cityscoot.

In un borsone nero che i due avevano con sé, i carabinieri hanno trovato due batterie appena rubate - proprio lì in via Tesio -, dal valore di circa mille euro ciascuna e la tronchese utilizzata per forzare il "cassettino". Il 28enne e il 33enne sono quindi stati dichiarati in arresto e sono stati messi ai domiciliari in attesa di essere processati per direttissima.