I ladri beccati a spaccare i finestrini per rubare nelle auto e arrestati

L'accaduto in via Trento a Cologno Monzese

Stavano rubando nelle auto ma sono stati beccati in flagrante proprio mentre spaccavano un finestrino e per loro sono scattate le manette. L'accaduto nei giorni scorsi in via Trento a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano.

A finire agli arresti, con l'accusa di furto aggravato in concorso su diverse auto in sosta, due pluripregiudicati di nazionalità tunisina, di 21 e 22 anni, senza fissa dimora.

I due giovani malviventi sono stati sorpresti dai carabinieri di Sesto mentre uscivano da una Renault Clio, parcheggiata a lato della carreggiata, a cui avevano appena infranto il vetro anteriore sinistro.

Attraverso la perquisizione i rei sono stati trovati in possesso di varia refurtiva appena asportata da altre due auto in sosta nelle vicinanze e di un coltello e un attrezzo multiuso, utilizzato per infrangere i vetri.

Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I due ventenni, invece, sono finiti in carcere a San Vittore.