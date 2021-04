I ladri che aggrediscono il proprietario dell'auto che stanno rubando

Stavano rubando un'auto quando sono stati scoperti dal proprietario. E per tutta risposta l'hanno aggredito. L'accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Pioltello dove sono intervenuti i carabinieri arrestando i tre rapinatori protagonisti.

A finire in manette dopo l'arresto in flagranza e con l'accusa di rapina in concorso, tre uomini, di cui due stranieri senza fissa dimora e con precedenti penali. La vittima, un 41enne bulgaro, aveva allertato il 112 segnalando che qualcuno stava rubando la sua auto, parcheggiata per strada in via Siracusa.

Verso le 4 del mattino sul posto sono accorsi i militari di Cassano d’Adda, riuscendo a fermare i tre ladri, uno dei quali ha cercato di fuggire opponendo resistenza al fermo. Il loro arrivo ha anche messo fine all'aggressione nei confronti del proprietario dell'auto, che nel frattempo era sceso in strada nel tentativo di sventare il furto.

I rilievi hanno accertato come i tre malviventi avessero sfondato il lunotto posteriore del veicolo nell’intento di rubare gli oggetti all’interno. Per i tre rapinatori è scattato l'arresto e il trasferimento a San Vittore.