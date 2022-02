Spaccano le auto per rubare i navigatori: presi

Il primo apriva le auto per rubare i navigatori satellitari, il secondo faceva da 'palo' controllando che non arrivasse nessuno. I due però sono stati notati da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme al 112. Sul posto, in via Pisa a Pioltello, hinterland est di Milano, verso l'una della notte tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio sono intervenuti i carabinieri e li hanno arrestati.

A finire in manette un 34enne marocchino, già destinatario dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; denunciato il complice, un 28enne suo connazionale.

I due rei sono stati colti in flagrante mentre uno controllava la strada e l'altro, il 34enne, stava rubando un navigatore da un'auto in sosta. Fermati dai militari, ora entrambi devono rispondere di furto aggravato.