Il duo di ladri che si arrampicava dai balconi: arrestato un uomo (ma l'altro è scappato)

Tentavano di arrampicarsi da un balcone di un palazzo per entrare in un’abitazione e mettere a segno un colpo nella notte tra Natale e santo Stefano. Arrestato uno dei due malviventi, un albanese di 39 anni con precedenti.

Tutto è accaduto poco prima delle due di notte del 26 dicembre. Una signora ha notato due uomini che, nel condominio di fronte al suo, in via Vincenzo Russo, stavano scalando il palazzo con un rampino per raggiungere un balcone. La donna ha allertato immediatamente le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno sventato il furto. Uno dei due ladri è riuscito a scappare.

A intervenire gli agenti del comando di Villa San Giovanni che hanno arrestato l’albanese portandolo in questura. Durante la perquisizione sono stati trovati cacciaviti e guanti neri. L’accusa è di tentato furto, per cui è stata disposto il giudizio in direttissima.