Ladri di bambù ancora in azione nel Milanese

Non contante, non gioielli, né orologi di lusso. In un comune del Milanese l'oggetto del desiderio dei ladri è il bambù. Dopo che all'inizio di giugno sei persone erano state arrestate per aver rubato radici e le piante del valore di 2.600 euro, nella tarda serata di martedì 13 giugno un'altra coppia è finita in manette per un furto analogo.

Intorno alle 20.30, dopo aver abbattuto la recinzione di un campo di bambù sulla strada provinciale 138, all'altezza di Gudo Visconti, marito e moglie si sono impossessati di 115 germogli tagliati dalle relative piante sulle quali erano innestati.

La coppia - di nazionalità cinese e regolare in Italia, di 55 e 48 anni - è stata però sorpresa dal proprietario della coltivazione, un 25enne italiano che ha chiamato i carabinieri. Trovati con un coltello, i due coniugi sono stati arrestati per tentato furto aggravato. La refurtiva è stata restituita; mentre l'arma, sequestrata.