Ladri beccati mentre cercano di entrare in casa: arrestati

Prima hanno cercato di rubare in un appartamento di via Monte Orgigiara a Cinisello Balsamo, quando hanno capito di essere stati scoperti dai carabinieri hanno tentato di scappare. E per loro sono scattate le manette. Due uomini di 48 e 45 anni, entrambi cittadini georgiani, sono stati arrestati nel pomeriggio di giovedì 15 giugno.

Tutto è successo nel primo pomeriggio quando i militari hanno sorpreso i due mentre scappavano da un palazzo di via Ortigara dopo aver cercato di entrare in uno degli appartamenti. I due, tuttavia, sono stati bloccati dai militari della tenenza di Paderno Dugnano e del nucleo radiomobile di Sesto.

Vicino al portone d'ingresso dell'edificio sono stati trovati diversi grimaldelli, spadini ed un cacciavite, tutti oggetti sequestrati insieme agli smartphone dei due. Durante il sopralluogo, inoltre, è stata rilevata una impronta di scarpa compatibile con quella di uno degli arrestati. Per loro sono scattate le manette: giudicati per direttissima dal tribunale, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un carabiniere - colpito a calci dal 45enne durante la fuga - è invece dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.