I ladri che per rubare computer e tablet si nascondevano nel frigorifero

Rubavano elettrodomestici e articoli di elettronica in una nota catena di negozi. Colpivano in tutta Italia, ma sono stati scoperti per un’attività parallela legata alle carte di credito. Gli agenti della polizia postale di Milano, coordinati dalla Procura di Firenze, hanno arrestato quattro persone residenti in Campania.

L’indagine era partita proprio dalle carte di credito che venivano rubate nel frangente in cui venivano spedite a domicilio. I ladri se ne impossessavano e le attivavano telefonando alle ignare vittime fingendosi impiegati di banca. In questo modo i malviventi si facevano dare il pin e i dati. Ma gli investigatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano hanno scoperto di più.

Lo stesso gruppo, infatti, era specializzato nel furto di elettrodomestici ed elettronica ai danni di una catena molto diffusa sul territorio nazionale. Dalle immagini di sorveglianza sono state ricostruite le dinamiche e sono stati incastrati i ladri. Come rubavano? Si nascondevano nei frigoriferi per togliere gli antitaccheggio da tablet, computer o consolle, per poi portarseli via.

I quattro arrestati sono stati prima messi ai domiciliari. Poi, a esclusione di uno, gli è stato concesso l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la firma due volte alla settimana.