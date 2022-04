I vicini di casa sentono strani rumori e 'danno la caccia' ai ladri

Non avevano fatto i conti con i vicini. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di furto dopo essere stati scoperti a rubare in un appartamento di Pavia, la sera di Pasqua. A incastrare i malviventi - che erano entrati in azione con un terzo complice, per ora fuggito - è stata la famiglia che vive nell'abitazione accanto a quella finita nel mirino. I vicini di casa hanno infatti sentito degli strani rumori e, intuito che potesse trattarsi di una banda all'opera, hanno subito allertato il 112.

L'uomo che era rimasto all'esterno a fare da palo è immediatamente scappato a bordo di un'auto, poi lasciata poco distante. Gli altri due hanno cercato di allontanarsi ma sono stati proprio i vicini a inseguirli fornendo aggiornamenti in diretta alla polizia sulla loro posizione.

Così poco dopo i due sono stati raggiunti e fermati dagli agenti. Addosso ai ladri i poliziotti hanno trovato monete, orologi e altri oggetti preziosi che erano stati rubati poco prima nell'abitazione svaligiata e che sono stati restituiti ai proprietari.