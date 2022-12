Si trova i ladri in casa e li fa arrestare

Quando è tornato a casa ha trovato la porta forzata e due ladre che avevano appena passato al setaccio l'abitazione. E per loro sono scattate le manette. Due ragazze di 22 e 14 anni sono state arrestate dai carabinieri dopo aver svaligiato una casa di via Ticino a Sesto San Giovanni nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre.

Tutto è iniziato intorno alle 17 quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sesto sono intervenuti in seguito alla richiesta d'intervento del proprietario di casa. L'uomo, un 56enne italiano, aveva notato dei segni di effrazione sulla porta d’ingresso dell'abitazione e la presenza di due donne che si stavano allontanando dal pianerottolo. I militari sono riusciti a bloccarle ancora all’interno del condominio, trovandole in possesso di arnesi da scasso.

In un primo momento la minorenne ha dichiarato di avere 10 anni, ma successivamente è stata identificata ed è risultata avere 14 anni (per questo è stata collocata in una comunità di Fagnano Olona). La 22enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata e trattenuta nelle camere di sicurezza di Sesto in attesa di essere giudicata per direttissima.