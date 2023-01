"Ci sono ladri in casa": chiama 10 volte il 112, ma ha le 'visioni' per la droga

I ladri erano solo nella sua testa. Letteralmente. Un uomo di 34 anni, un cittadino italiano residente a Giussano, è stato denunciato nella notte tra domenica e lunedì dopo aver telefonato per dieci volte il 112 per segnalare un'intrusione in casa sua, in realtà inesistente.

Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il 34enne - che vive con gli anziani genitori - ha chiamato i carabinieri, ha detto qualche frase sconnessa sulla presenza di ladri in casa e poi ha messo giù. La scena si è ripetuta per altre nove volte, praticamente sempre identica. L'operatore della centrale operativa, con non poca fatica, è riuscito a mettere insieme tutti gli indizi e ha identificato l'abitazione da cui era arrivata la richiesta d'aiuto, un appartamento poco distante dal laghetto del paesino brianzolo.

Quando i militari sono arrivati sul posto, l'incredibile sorpresa. In casa c'erano soltanto lui e i genitori, ma nessuna presenza di presunti malviventi incappucciati. Dopo essere stato rassicurato dai carabinieri, lo stesso 34enne - che intanto continuava a "vedere" i ladri - ha ammesso che poco prima aveva assunto sostanze stupefacenti, evidentemente causa delle sue "visioni". Oltre a essere stato denunciato per procurato allarme, l'uomo è stato anche segnalato perché nell'abitazione è stata trovata una dose di hashish.