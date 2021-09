I ladri che urtano le persone in Duomo per derubarle

Si sono avvicinati alla vittima che avevano individuato, l'hanno urtata e gli hanno portato via lo smartphone. Ma sono stati notati da una volante della polizia di Stato, fermati e arrestati. L'accaduto verso le 23 di giovedì 23 settembre in piazza Duomo a Milano.

A subire il furto un ragazzo greco di 19 anni che ha riferito agli agenti come i due malviventi avessero asportato il suo cellulare dalla giacca. A finire in manette sono stati due cittadini del Marocco di 23 e 24 anni, entrambi con precedenti, i quali ora dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato lo smartphone sottratto e l'hanno subito restituito al proprietario.