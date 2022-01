È stata arrestata una ladra della metro di Milano

Una 24enne bosniaca è stata arrestata dalla poliziza per tentato furto aggravato nel mezzanino della metropolitana in piazzale Loreto a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 21 gennaio.

La giovane, secondo quanto riferito dalla questura, avrebbe cercato di derubare una donna di 28 anni. La presunta ladra, come ricostruito dai poliziotti, si sarebbe avvicinata alla vittima per rubarle dalla borsa il cellulare e altri effetti personali, ma è stata colta in flagranza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di via Fatebenefratelli che hanno arrestato la giovane.