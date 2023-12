Arrestata la banda di ladri che si calava dai tetti dei palazzi

Arrestata una banda di albanesi sospettata di 17 furti in abitazione tra l’hinterland di Milano e la provincia di Monza e Brianza. Sono quattro i soggetti membri della gang, rispettivamente di 30, 32, 34 e 41 anni. I colpi risalgono al periodo tra il 14 e il 28 ottobre scorsi, in diverse abitazioni tra Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate.

Sempre lo stesso metodo. Un’auto di grossa cilindrata, la cui individuazione ha fatto partire le indagini della polizia, utilizzata come mezzo per spostarsi e scappare, sulla quale venivano applicate targhe clonate difficili da rintracciare. Poi, la tecnica dell’arrampicata per raggiungere gli appartamenti: salivano sui tetti e si calavano per entrare ai piani più alti.

Pedinamenti, telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali. Così gli agenti di polizia sono arrivati anche a un box a Rozzano all’interno del quale hanno trovato l’auto di grossa cilindrata. Non solo. Durante le perquisizioni domiciliari trovati anche gli indumenti usati per i colpi, attrezzi per scassinare le abitazioni compresa una sega circolare. Ma anche ricetrasmittenti, torce, contanti, monili e orologi, insomma: refurtiva. In totale, quattro arresti a cui aggiungere il controllo di un quinto albanese con precedenti accompagnato in questura per accertamenti.