I ladri 'amanti del fitness' che rubavano Rolex nelle palestre

Sportivi ma solo a sprazzi. Frequentavano le palestre con ingressi giornalieri, il loro obiettivo, però, non era mantenersi in forma, bensì frugare negli armadietti e rubare gioielli e orologi di lusso. Dopo i colpi a Milano, dove avevano fatto sparire un Rolex Daytona Oysterflex in oro giallo dal valore di oltre 27mila euro, e a Treviso, i due ladri sono stati arrestati.

A finire in manette dopo la decisione del Gip di Milano Guido Salvini, sono stati due romeni di 27 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora e occupazione, i quali sono stati catturati nel loro Paese grazie a un mandato d'arresto europeo e poi estradati in Italia. Il primo furto era avvenuto il 17 ottobre 2022 alla FitMi di via Galvani a Milano, dove i due si erano presentati al mattino dicendo di voler accedere solo per quel giorno e avevano consegnato documenti falsi. Una volta all'interno, si erano allenati, ma allo stesso tempo avevano preso di mira la loro vittima, tenendo d'occhio l'armadietto dove aveva riposto il Rolex Daytona per poi forzare il lucchetto e rubare orologio e 200 euro.

Il secondo colpo era avvenuto alla palestra Bobadilla di Treviso l'8 novembre 2022. Il modus operandi era stato lo stesso - ingresso giornaliero, pagato in contanti, e documenti falsificati -, mentre il bottino, questa volta, includeva un orologio Audemar Piguet Royal Oak da 7mila euro, 100 euro in contanti e una fede in oro. I due, a novembre, avevano tentato un altro furto anche alla Prime di via San Paolo a Milano, dove però il personale della palestra notando che si aggiravano nello spogliatoio senza allenarsi, li aveva tenuti d'occhio tutto il tempo. Dopo un vano tentativo di corrompere l'addetto alle pulizie, i due 'ladri del fitness' se n'erano poi andati a mani vuote.

Incastrati dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e dal riconoscimento da parte delle vittime, i ladri sono stati arrestati e portati in carcere. I due, che avevano una certa disponibilità economica visto che quando si trovavano nel capoluogo lombardo soggiornavano sempre in hotel e b&b pagando i soggiorni in anticipo, sono accusati di furto pluriaggravato e fabbricazione di documenti falsi. Lo scorso febbraio nei loro confronti era stato emesso già un fermo per indiziato di delitto, ma a quel punto entrambi avevano lasciato il nostro Paese per andare a Cannes, in Francia. L'arresto, ora, è stato condotto in Romania, dove le autorità hanno accolto la richiesta di estradizione presentata dall'Italia.