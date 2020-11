In trasferta da Milano a Parma per rubare nelle case: arrestati

Dall'hinterland di Milano erano arrivati fino a Fidenza (Parma) con lo scopo di rubare nelle case. Ma i carabinieri li hanno fermati e arrestati.

A finire in manette un 21enne e un 35enne romeni che sono stati fermati da una pattuglia mentre erano a bordo di un furgone che procedeva a fari spenti. I due hanno tentato la fuga ma sono stati 'beccati' e sottoposti alla perquisizione che ha permesso di rinvenire i 'ferri del mestiere', poi sequestrati.

I malviventi sono stati arrestati per detenzione di oggetti atti allo scasso e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Le attività di controllo dei militari di Parma si era intensificata soprattutto in orario serale e notturno dopo che negli scorsi giorni erano avvenuti numerosi furti in abitazione.