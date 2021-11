I poliziotti "travestiti" da studenti incastrano i ladri del PoliMi

Finti studenti, veri poliziotti. Due ragazzi - un cubano e un argentino, entrambi 21enni - sono stati arrestati venerdì mattina a Milano con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso dopo aver rubato uno zaino a una studentessa 20enne del Politecnico.

A bloccarli sono stati gli agenti del commissariato Comasina, che nelle ultime settimane hanno raccolto diverse denunce per blitz messi a segno dai malviventi nella sede di via Lambruschini del PoliMi, soprattutto nei blocchi Bl12 e 27. Così, i poliziotti in borghese, mischiandosi tra gli studenti, hanno tenuto d'occhio l'ateneo e la loro attenzione è subito caduta sui due 21enni, che continuavano a girare tra le aule delle strutture segnalate con i cellulari in mano, come se stessero segnalandosi a vicenda i punti buoni per colpire.

Verso le 13, uno dei ladri - il cubano - è entrato in un'aula studio e, nonostante la presenza di una decina di giovani, ha aperto uno zainetto, ha controllato all'interno ed è uscito. Raggiunto il complice, che era rimasto fuori a fare da palo, i due si sono allontanati ma sono subito stati bloccati dagli agenti.

Il bottino è stato recuperato e riconsegnato alla studentessa, che si era assentata momentaneamente dall'aula e non si era accorta di nulla. Per i due invece si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. Il cubano, stando a quanto ricostruito dalla Questura, tra l'altro era uscito di prigione soltanto lo scorso 14 novembre, dopo essere stato arrestato per danneggiamento e resistenza.

Mercoledì erano stati gli agenti delle Volanti, invece, a fermare una coppia di ladri - una 22enne e un 30enne - che aveva rubato due computer a due studentesse del PoliMi all'interno della sede di via Ampère. I malviventi erano stati incastrati dalla localizzazione attiva sui due Mac, che aveva portato le vittime, e gli agenti, dritti a loro.