La coppia di ladri che ruba Rolex e gioielli abbracciando

Hanno rubato preziosi e Rolex con l'ormai arcinota tecnica dell'abbraccio, ma sono stati scoperti e arrestati dalla polizia di Stato nel Milanese. A finire in manette due 30enni romeni, di etnia rom, domiciliati a Paderno Dugnano, che ora dovranno rispondere di furto aggravato con destrezza.

Gli arresti sono scattati all'esito di un'indagine della Squadra Mobile di Verbania dopo alcuni furti di orologi e gioielli avvenuti tra giugno e luglio scorsi. Individuate come responsabili diverse persone di etnia rom, tutte provenienti dall’hinterland milanese, pluripregiudicate per reati contro il patrimonio e specializzate, appunto, nella tecnica dell’abbraccio.

Il modus operandi dei rei era sempre il medesimo: un uomo e una donna, a bordo di auto intestate a prestanome, arrivavano nel Verbano, individuavano una persona, solitamente anziana, e pianificavano il loro attacco. L’uomo rimaneva in auto a copertura e la donna avvicinava la vittima e con la tecnica dell’abbraccio faceva razzia di orologi di pregio e di preziosi.

Grazie a monitoraggi e accertamenti, gli agenti hanno poi individuato la coppia che, quotidianamente, partiva da Paderno raggiungeva i centri abitati di varie province del nord italia, dove infatti si erano verificati furti, e passava più volte, lentamente, nelle vie del Paese, privilegiando cimiteri o Chiese, ovvero luoghi dove era più probabile incontrare le loro vittime predilette: gli anziani.

Lo scorso 16 agosto, i due romeni, sempre dopo aver lasciato Paderno, sono arrivati nelle province di Cremona e Brescia, per poi passare all'attacco. Ma proprio in questa circostanza - mentre tentavano di derubare un 75enne - sono stati colti in flagrante e arrestati dopo un vano tentativo di fuga. Nella loro auto è stato poi rinvenuto un gioiello rubato alla vittima, mentre nel loro appartamento i poliziotti hanno trovato una consistente somma in denaro, varia attrezzatura di precisione per lo smontaggio di orologi e la pesatura di oro e preziosi. Entrambi sono stati messi ai domiciliari.