Ruba un paio di scarpe ma si trova davanti gli agenti della locale

Un 30enne è stato arrestato per furto aggravato a Rozzano (Milano). L'uomo aveva appena rubato un paio di scarpe da un negozio tentando la fuga ma si trovato davanti gli agenti della polizia locale impegnati in una delle attività di controllo sugli esercizi commerciali del territorio.

Gli agenti in servizio sono riusciti a bloccare l'uomo, un pluripregiudicato straniero, che è stato processato con rito direttissimo. Il Tribunale di Milano ha disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Milano. Sorte simile per un italiano incensurato di 40 anni che è stato denunciato a piede libero per un furto analogo.

I controlli - fanno sapere con una nota dal comune dell'hinterland milanese - proseguiranno ancora e saranno intensificati per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività che si avvicinano.