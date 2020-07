Milano, spaccano il finestrino di alcune auto con un sasso: ladri arrestati grazie ai residenti

Venerdì in via Pergolesi a Milano, la polizia ha arrestato un 45enne italiano e un 43enne tunisino, entrambi pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno all'una, alcuni residenti hanno segnalato la presenza dei due malviventi che, armati di un grande sasso, avevano rotto i finestrini di due automobili parcheggiate per poi accedere nell’abitacolo delle stesse.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia, giunti sul posto, grazie alle descrizioni fornite dai residenti, sono riusciti ad individuare i due soggetti fermandoli. All'interno di un sacchetto che uno dei due arrestati aveva con sé, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni effetti personali e oggetti asportati dalle due macchine danneggiate poco prima: un apparecchio "Telepass", un paio di occhiali da sole e una felpa griffati, un kit emergenza auto, una macchina fotografica e oggetti vari.

Parte della refurtiva è stata riconsegnata a uno dei due proprietari delle automobili, prontamente rintracciato sul posto. È in fase di accertamento l'appartenenza della restante parte della merce rubata.