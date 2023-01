Spaccano la porta della scuola ed entrano a rubare

Hanno agito nella notte, rubando i soldi dalle macchinette della scuola. L'accaduto intorno alle 2 di lunedì 16 gennaio nella primaria di via Coni Zugna (Bollate). Arrestato dai carabinieri uno dei due ladri; mentre il complice è riuscito a scappare.

Durante un pattugliamento, i militari hanno sentito il suono di un allarme e, subito dopo, si sono accorti della presenza di una Mazda con targa polacca, parcheggiata e aperta, di fronte alla scuola elementare. Passati alcuni minuti, scavalcando una recinzione, dalla scuola sono usciti due uomini, di cui uno - un 41enne ucraino, in Italia da diversi anni e con precedenti per reati contro il patrimonio - è stato fermato. In fuga, invece, il secondo uomo, che è corso via.

In base a quanto ricostruito, i due si erano introdotti nella scuola dopo aver danneggiato una porta laterale, per poi rompere le macchinette di bibite e cibo, che sono state trovate completamente divelte, e prendere il denaro all'interno. Durante una perquisizione al 41enne e nella Mazda, sono stati trovati le chiavi dell'auto, un avvitatore elettrico, due scalpelli, un borsello con diverse chiavi inglesi, attrezzi atti allo scasso e tre smartphone. Nessuna traccia del denaro sottratto e ancora da quantificare col quale, con ogni probabilità, si è allontanato il complice. In corso le indagini per identificarlo.