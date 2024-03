Sedici spaccate a Milano: arrestata la banda degli "eco-ladri"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sedici spaccate nel centro di Milano una uguale all’altra. Tutte messe a segno tra marzo e novembre 2023 con lo stesso modus operandi dalla stessa “eco-banda” che arrivava sull’obiettivo da svaligiare con bici e monopattini elettrici. I bersagli erano sempre negozi di abbigliamento, bar e ristoranti. Dietro ai colpi ci sarebbero loro: sei uomini tra i 46 e i 57 anni, tutti arrestati dalla polizia nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Milano.

I colpi erano uguali uno all’altro: i ladri arrivavano nei pressi del bersaglio da svaligiare in bici o con monopattini elettrici. Successivamente forzavano le porte dei negozi con grossi cacciaviti, entravano a volto coperto e portavano via le casse e le casseforti, utilizzando, nei casi più complessi, anche il flessibile. All’esterno c’era sempre un palo e, quando serviva, un altro complice che arrivava con un’auto per portare via i pezzi più pesanti come le casseforti. L’entità dei colpi variava: da poche centinaia di euro di fondo cassa a migliaia di euro, l’unica costante erano i danni, quelli erano sempre ingenti.

I detective del commissariato centro sono arrivati a loro incrociando i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso con i tabulati telefonici e intercettazioni telematiche. L’abilità della banda di camuffarsi “ha impedito per molti mesi agli investigatori di dare un’identità alle varie figure”, puntualizzano dalla questura.

La svolta è arrivata tra fine settembre e inizio ottobre quando due guardie giurate hanno visto due ladri uscire da un ristorante di piazza Vetra e salire su un furgone di cui hanno preso alcuni numeri di targa. Qualche giorno dopo, sempre di notte, una volante della Polizia di Stato ha sorpreso in flagranza uno dei ladri mentre cercava di forzare la porta di un minimarket in via Vincenzo Monti. Successivamente, incrociando i vari dati presenti nelle banche dati della polizia, le foto che gli indagati pubblicavano sui propri profili social e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti di piazza San Sepolcro sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili. Nelle scorse ore per loro sono scattate le manette