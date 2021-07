I ladri che portano via tutto a una donna mentre beve un caffè in Stazione Centrale

Il tempo di ordinare e bere un caffè un caffè al bar della Stazione Centrale e il suo zaino era scomparso, rubato da due ladri. Ma per gli autori del furto sono scattate le manette. Gli agenti della Polfer di Milano hanno arrestato un 24enne algerino e un 19enne libico per furto aggravato in concorso nella giornata di martedì 20 luglio.

I due ladri sono stati bloccati dai poliziotti in borghese. Alla vittima, che non si era accorta di nulla, in sede di denuncia, è stata restituito lo zaino, contenente un computer portatile dal valore di circa 1.400 euro.

I ladri, invece, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicati dal tribunale per direttissima.