Le ladre arrestate in Stazione Centrale a Milano

Due ragazze di 21 anni bosniache sono state arrestati dalla polizia ferroviaria in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di lunedì 29 novembre. Le due, come riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, erano destinatarie di provvedimenti di carcerazione per diversi furti aggravati commessi, soprattutto, in ambito ferroviario.

Le manette sono scattate dopo un controllo di routine: I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno della Stazione Centrale, hanno fermato per un accertamento le due donne che si aggiravano all'interno dello scalo. Sulla testa di una delle due pendeva un provvedimento di esecuzione di pena detentiva a seguito della revoca della detenzione domiciliare dovendo espiare 2 anni, un mese e 21 giorni di reclusione, come disposto dal Tribunale di Genova. La seconda è invece risultata gravata da un provvedimento di custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Milano.

Entrambe sono state arrestate e accompagnate nel carcere milanese di San Vittore.