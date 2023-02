Arrestati i ladri della Stazione Centrale di Milano

Prima hanno cercato di derubare una donna che stava mangiando in un bar, poi sono finiti in manette. Tre cittadini peruviani tra i 26 e i 29 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla Polfer in Stazione Centrale a Milano nella giornata di mercoledì 1° febbraio.

Tutto è iniziato quando i tre si sono avvicinati a una viaggiatrice che stava mangiando in un bar della stazione; senza essere visti, si sono messi a frugare nella sua borsa tentando di rubare un pc portatile. I poliziotti della Polfer, impegnati in un servizio antiborseggo, hanno notato quello che stava accadendo e sono intervenuti prima che furto si consumasse.

Il trio è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. E sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della questura.