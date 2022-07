È stato arrestato il borseggiatore della Stazione Centrale

Un algerino di 23 anni è stato arrestato dalla Polfer per furto aggravato in Stazione Centrale dopo aver rubato due smartphone nel pomeriggio di sabato 23 luglio.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, transitando in piazza duca d'Aosta, anno notato due viaggiatori discutere animatamente con un ragazzo. I due hanno riferito agli agenti che, poco prima, all'interno della stazione l'uomo aveva rubato il telefono che si trovava all'interno di uno zaino; resisi conto del furto i due lo avevano inseguito e bloccato.

Il 23enne è stato accompagnato negli uffici della polfer e durante la perquisizione è stato trovato un altro smartphone, telefono risultato sottratto poco prima ad una viaggiatrice a bordo di un treno alta velocità presso la stazione di Milano Rogoredo. Il 23enne, già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza di via Fatebenefratelli in attesa di essere giudicato per direttissima.