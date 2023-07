Bloccati in poche ore quattro ladri Stazione Centrale

Quattro ladri sono stati bloccati dai carabinieri in Stazione Centrale a Milano nella notte tra sabato e domenica 9 luglio. I ladri sono stati arrestati nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio.

Un 30enne marocchino é stato inseguito e bloccato dai militari dell'Arma insieme al personale dell’Esercito, dopo che aveva strappato dal polso lo smartwatch a una donna. Una volta bloccato è stato trovato in possesso dell'orologio rubato oltre che di una lama di forbice e di uno smartphone, risultato a sua volta rubato poco prima con le stesse modalità e nello stesso luogo. Il 30enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto con destrezza e porto abusivo di arma bianca.

Denunciato per furto con destrezza anche un 21enne italiano, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. In via Pergolesi, dopo aver avvicinato con la scusa di una sigaretta un ragazzo pakistano gli aveva sfilato dalla tasca lo smartphone, cercando poi di scappare. Ostacolato dalla della vittima, il giovane è stato bloccato dai carabinieri, che hanno recuperato e restituito la refurtiva alla vittima.

I carabinieri hanno denunciato una 23enne marocchina senza fissa dimora e incensurata, insieme a un 25enne algerino, anche lui senza fissa dimora ma già noto alle forze dell'ordine, per furto con destrezza ai danni di due turisti canadesi. L'episodio è avvenuto in viale Regina Giovanna, all'angolo con corso Buenos Aires, dove i due hanno rubato il cellulare e il portafogli delle vittime. Successivamente, i sospettati sono stati identificati e denunciati.