I ladri di trolley fermati in Stazione Centrale a Milano

Si appostavano vicino alla banchina dei bus per l'aeroporto di Orio Al Serio, aspettavano che tutti fossero saliti a bordo e poi rubavano i trolley dalla stiva. La Polfer però li ha scoperti e arrestati. L'accaduto lunedì 18 aprile alla Stazione Centrale di Milano.

A finire in manette tre uomini, tutti stranieri, pluripregiudicati e irregolari in Italia. Ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Gli agenti della polizia ferroviaria li avevano notati mentre aspettavano che i viaggiatori salissero sull'autobus diretto allo scalo bergamasco, per poi impossessarsi di tre valigie prendendole dalla stiva.

I tre sono stati colti in flagrante e fermati mentre cercavano di allontanarsi. Per loro è scattato l'arresto. Sempre a 'pasquetta' in piazza Duca D'Aosta, i poliziotti hanno anche arrestato un uomo marocchino dopo averlo visto avvicinarsi a un gruppo di asiatici e aprire la cerniera dello zaino di una di loro, portandole via lo smartphone. Anche lui è accusato di furto aggravato; mentre il telefono è stato restituito alla vittima.

Denunciati, poi, per tentato furto aggravato, altri due marocchini e quattro bosniache, i quali sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare i bagagli a bordo di un treno in sosta.