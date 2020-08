Si arrampicano sul tubo del gas per rubare in casa di notte: furto sventato grazie ai vicini

In due si sono arrampicati sul tubo del gas con l'obiettivo di rubare in un appartamento ma i condòmini se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme al 112. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 3, in via Banfi, zona Ticinese.

I due ladri erano riusciti a raggiungere il balcone di un appartamento al primo piano quando i vicini si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato e gli agenti accedendo direttamente al balcone hanno colto in flagrante i malviventi.

I ladri, due cittadini albanesi di 20 e 25 anni, sono stati trovati in possesso di attrezzi per lo scasso. Per entrambi a quel punto sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.