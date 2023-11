Ecco come rubano gli zaini a Milano: la tecnica (video)

Si sono finti turisti per confondersi tra i clienti dei locali e rubare lo zaino di uno di loro, scambiandolo con un altro zaino. Una tecnica che ha permesso di ingannare la vittima ma non ha ingannato gli agenti della Squadra Mobile di Milano, Sesta Sezione. I poliziotti sono così riusciti a mettere le manette ai polsi di una coppia di peruviani: 40 anni lui, 23 lei. Un doppio arresto che si somma a quello fatto poche ore prima, nella giornata di lunedì.

Gli agenti della Sesta Sezione, in considerazione dei furti con destrezza denunciati all'interno di attività di ristorazioni e commerciali, nelle aree urbane più affollate, sono impegnati da tempo in servizi quotidiani del controllo del territorio appositamente disposti dalla questura.

I due peruviani sono stati arrestati in zona Porta Venezia. Verso le 18.20, in via Melzo, angolo via Malpighi, i poliziotti hanno notato un uomo e una donna che, confondendosi con la normale clientela, si è piazzata nelle vicinanze dei tavoli, con il chiaro intento di approfittare delle circostanti favorevoli, per commettere il furto.

Il video dei furti nei locali: la tecnica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La coppia prima si è fermata fuori dal locale. Dopo aver notato un tavolo vuoto posto a fianco di quello occupato da un gruppo di ragazzi che stava consumando un aperitivo, si sono seduti. Senza perdere tempo il 40enne ha scambiato il proprio zaino con quello della vittima – un 28enne milanese – mentre la ragazza 23enne si è seduta davanti al complice per fare da palo, sincerandosi di non essere osservati da nessuno.

Con lo zaino in mano, i sue si sono alzati dal tavolo per tentare di allontanarsi in direzione viale Piave dove sono stati fermati dalla polizia di Stato. Nella borsa c'erano un pc e altro materiale informatico. Per i due, con precedenti per furti con destrezza commessi a Roma, è scattato l'arresto per furto in concorso. Sono stati anche deferiti all'autorità giudiziaria perché inottemperanti all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.