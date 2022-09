Il ladro 'grimpeur' incastrato dal panettiere

Si è arrampicato sul palo di un segnale stradale, è saltato su un balcone e ha rubato in un appartamento mentre tutti dormivano. Ma ad assistere alla scena c'era un panettiere che ha permesso ai poliziotti di fermarlo. L'accaduto all'alba di venerdì 1 settembre nella periferia nord est di Milano.

A finire in manette, verso le 8, un 21enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio. Alcune ore prima, intorno alle 4, aveva rubato in casa di una coppia italo-svizzera di cinquantenni. Quando la donna, alle 7, si è svegliata, si è accorta che qualcuno aveva usato la sua carta di credito. In casa, inoltre, mancavano anche altre carte di credito, documenti e alcuni vestiti.

A quel punto è stata chiamata la polizia, che poco dopo è riuscita a rintracciare il giovane in via De Marchi, a circa un paio di chilometri dal luogo del furto. Con sé aveva ancora la refurtiva. Cruciale è stata la testimonianza del panettiere, che aveva assistito al furto (e aveva provato, invano, a fermare il 21enne urlandogli contro) e che, soprattutto, è stato in grado di riconoscerlo dopo il fermo per indiziato di delitto. Il ragazzo, portato in questura dagli agenti, ha anche tirato un calcio alla volante e per questo è stato denunciato per danneggiamento.