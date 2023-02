Ladro arrestato in Centrale, a casa aveva 19 pc, borse e documenti d'identità

A casa sua c'era un vero e proprio magazzino: 19 computer, tablet di varie marche, zaini, borse e orologi e gioielli, ma anche diversi documenti d'identità e contanti per 1.400 euro. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati mentre per lui, cittadino algerino di 27 anni, sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato. È successo sabato 26 gennaio in Stazione Centrale a Milano dopo che il 27enne ha messo a segno un furto in Stazione Centrale a Milano. Il fatto è stato reso noto dalla questura attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato quando il personale di Ferrovie dello Stato ha segnalato alla Polfer la presenza di un ragazzo che faceva continuamente su e giù dai treni dell'alta velocità in partenza dallo scalo. I poliziotti lo hanno intercettato poco dopo mentre mentre trasportava due zaini. In prima battuta ha spiegato che uno era suo e uno era di un suo amico, ma poco dopo è emerso che si trattava della refurtiva di un colpo.

Analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione Garibaldi i poliziotti hanno identificato il 27enne come l'autore di un altro furto e così è scattata la perquisizione della sua abitazione, in provincia di Lodi.

Per il 27enne sono scattate le manette: è stato arrestato per il primo furto indagato in stato di libertà per il secondo e sono in corso indagini per risalire ai proprietari dei beni sequestrati.