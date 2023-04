Il ladro fermato dal poliziotto appena uscito dalla palestra

Posto sbagliato, momento sbagliato. Un uomo di 34 anni, cittadino cileno, è stato arrestato venerdì sera a Milano con l'accusa di furto in abitazione da un poliziotto libero dal servizio che era appena uscito da una palestra di via Aosta.

Il sovrintendente ha notato il 34enne e un complice scavalcare una recinzione con una spranga di ferro in mano e chiaramente ha iniziato a seguirli. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro è stato raggiunto e bloccato in via Govone, all'angolo con via Principe Eugenio.

I due, hanno poi accertato i poliziotti, avevano appena rubato un anello e un bracciale in oro - recuperati - in un appartamento di via Caracciolo. È verosimile che poi stessero cercando di colpire ancora, in un'altra abitazione.