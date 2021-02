Milano, sfonda il finestrino di una Jaguar per rubare: ladro inseguito e 'arrestato' da un rider

Rider per lavoro, ma poliziotto per un giorno. Serata decisamente speciale quella di martedì per un fattorino di 28 anni, un giovane nigeriano, che dopo aver assistito a un tentativo di furto, si è messo sulle tracce del ladro, lo ha inseguito e bloccato in attesa dell'arrivo degli agenti.

Teatro del blitz del malvivente, un 29enne cittadino algerino con precedenti e irregolare in Italia, è stata via Carlo Farini. Lì, stando a quanto ricostruito dalla Questura, verso le 19.30 l'uomo ha sfondato il finestrino di una Jaguar e ha cercato di rubare una borsa che era stata lasciata incustodita sul sedile. Ad accorgersi del tentato furto, però, è stato lo stesso proprietario della macchina - un 52enne italiano - che ha dato l'allarme alla polizia e ha messo in fuga il ladro.

Proprio in quell'istante si è trovato a passare di lì il rider, che senza pensarci troppo ha inseguito il 29enne che stava cercando di far perdere le proprie tracce. Il fattorino, a bordo della sua bici, è riuscito a raggiungerlo e lo ha immobilizzato fino all'arrivo dei poliziotti, che hanno poi arrestato il ladro con l'accusa di tentato furto aggravato.