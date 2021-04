Il ladro 'latitante' che si nascondeva in un box dietro gli scatoloni

L'uomo, un 59enne, deve scontare 8 anni e 1 mese di carcere per una serie di furti

Ormai in trappola, ha provato a rifugiarsi in un ultimo, "buffo" nascondiglio, ma è servito a poco. Un uomo di 58 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato venerdì scorso a San Zenone al Lambro, nel Milanese, perché deve scontare 8 anni e 1 mese di carcere per un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla corte d'Appello di Genova.

Il 58enne, che ha messo insieme una serie di condanne per furto, è stato rintracciato e bloccato dagli agenti della VI sezione della squadra mobile di Milano, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali. Dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento dalla procura ligure, i poliziotti hanno iniziato alcuni accertamenti sul "latitante" e hanno scoperto che si nascondeva a San Zenone.

Venerdì mattina, dopo una serie di verifiche e appostamenti, gli investigatori hanno deciso di entrare in azione e sono andati a bussare all'abitazione nella quale erano convinto si nascondesse l'uomo. Alla porta si è presentata una donna, cittadina russa, che ha fatto entrare i poliziotti ma ha detto loro di non sapere dove fosse il 58enne. Agli agenti, però, non è sfuggita una piccola porta che conduceva a un box: lì, dietro degli scatoloni, gli agenti hanno trovato proprio il ladro, che è stato quindi ammanettato e portato nel carcere di Lodi.

La pena che dovrà scontare riguarda furti commessi tra il 2014 e il 2016 tra La Spezia, Ferrara, San Giuliano Milanese e Cesana Brianza. L'uomo è considerato un vero e proprio specialista dei furti con destrezza nelle auto: colpiva principalmente nei parcheggi dei supermercati, mentre le vittime sistemavano la spesa in macchina, o con la "tecnica della gomma bucata", costringendo gli automobilisti a fermarsi dopo aver forato loro uno pneumatico, per poi "ripulire" i loro veicoli.