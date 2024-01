Il ladro arrestato dopo un furto in Stazione Centrale a Milano

Ruba una borsa a un passeggero in Stazione Centrale ma finisce nelle mani della polizia. Venerdì pomeriggio la polfer di Milano ha fermato un 33enne algerino.

Poco prima l'uomo si era impossessato della borsa di una donna intenta a consumare un pasto all'interno di un esercizio commerciale della stazione. Inoltre, il 33enne è stato indagato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Allo stesso modo, domenica mattina, gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, hanno fermato un altro algerino, di 20 anni, per un controllo. Il ragazzo è risultato essere destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso novembre dal tribunale di Bologna per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito.