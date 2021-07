Ladro di biciclette in azione in pieno giorno a Milano

Ladro di biciclette in azione in pieno giorno in via Carlo Botta, zona Porta Romana a Milano. L'uomo, un italiano di 42 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia.

È successo attorno alle 13.30 di giovedì quando, armato di tenaglia, il 42enne stava cercando di rompere la catena di una bicicletta parcheggiata in strada.

All'arrivo della volante, il ladro ha messo l'arnese in tasca ed ha cecato di seminare gli agenti a piedi. Senza successo, è stato bloccato poco dopo e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.