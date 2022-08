Il ladro che ruba il cellulare ad una donna in Centrale

Si piazzava nei dintorni delle biglietterie automatiche in attesa delle 'prede' perfette da derubare. Poi, quando pensava di non dare nell'occhio, agiva. Gli agenti della polizia lo hanno arrestato al termine di un furto aggravato commesso lunedì.

La polfer, durante un servizio antiborseggio in Stazione Centrale a Milano, ha bloccato un algerino di 31 anni. Si aggirava tra i viaggiatori in modo sospetto, spiegano dalla questura. Per questo lo hanno seguito fino alle biglietterie automatiche dove si è piazzato alle spalle di una viaggiatrice. Poi, al momento giusto, l'ha borseggiata del cellulare, sfilandoglielo dalla tasca del bagaglio. È stato bloccato dai poliziotti prima che potesse darsi alla fuga.