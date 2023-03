Il ladro che ruba solo bottiglie di liquore al supermercato

Dava ogni volta un nome diverso, con tante identità false. Ma non ha mai cambiato i suoi gusti, firmando solo furti "alcolici". E nel tempo ha fatto una vera razzia di bottiglie dai supermercati brianzoli. Ora l'uomo, un cittadino 30enne originario dello Sri Lanka, dopo essere stato scarcerato al termine della pena è stato accompagnato subito dai poliziotti presso l'ufficio immigrazione per l'avvio delle pratiche dell'espulsione.

Il 30enne era, in Italia dal 2012, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno fino al 2018 per motivi di lavoro, ha iniziato a mettere a segno una serie di furti all’interno di supermercati, fornendo alle forze dell’ordine generalità sempre diverse. Nel 2018 era stato arrestato per rapina impropria dopo aver sottratto delle bottiglie di liquore da un supermercato e strattonato l’addetta alla vigilanza per fuggire via, racconta MonzaToday.

Tre furti di alcol in pochi giorni

Sottoposto agli arresti domiciliari, era stato arrestato pochi giorni dopo per evasione. Nel 2020 era stato arrestato - tre volte nell’arco di pochi giorni - per il furto di un totale di 14 bottiglie di alcolici in un supermercato. Inizialmente sottoposto al divieto di dimora in Lombardia, è stato poi condannato a otto mesi di reclusione e 200 euro di multa. Una volta scarcerato ha ripreso la sua attività predatoria nei supermercati. Per questo era stato arrestato e denunciato a piede libero in ulteriori due occasioni. Infine, nel mese di agosto 2021, è stato emesso dal Tribunale di Milano un provvedimento di cumulo pene per 2 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione.

Ora dall'ufficio immigrazione della questura di Monza, sarà trasportato al centro per i rimpatri di Bari e l'avvio delle pratiche per l'espulsione. Il 30enne, insieme ad altri due cittadini stranieri irregolari sul territorio, risulta gravato da numerosi precedenti penali.