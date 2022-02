Il ladro che si nasconde sotto il letto di un camper per sfuggire alla polizia

Nascondiglio scoperto e manette. Un uomo di 26 ani, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato all'alba di martedì a Milano dopo essere stato sorpreso mentre rubava all'interno di un camper parcheggiato in strada.

L'allarme è scattato poco prima delle 6, quando il proprietario del caravan ha ricevuto una notifica di intrusione dal proprio antifurto, collegato al suo cellulare, e ha allertato il 112. I poliziotti arrivati sul posto, in piazzale ai Laghi, hanno subito notato che la porta del mezzo era stata interamente divelta e che gli interni erano completamente a soqquadro.

Nonostante all'apparenza il camper sembrasse vuoto, ai poliziotti è bastato controllare con più attenzione per scoprire il ladro nascosto in una intercapedine tra uno dei letti e il "pavimento" del caravan. A quel punto per lui sono scattate le manette con le accuse di tentato furto e danneggiamento aggravato.