Il ragazzo che scippa un telefono davanti alla polizia

I poliziotti della polizia ferroviaria che controllano l'area della Stazione Centrale di Milano hanno visto l'intera scena. Lui, un ragazzo algerino di 19 anni, che punta il cellulare di una donna che aspetta di salire su un bus diretto all'aeroporto Orio Al Serio. Il momento dello scippo. Lo smarrimento della vittima, fino a quando gli stessi agenti non intervengono.

Preso il ladro, privo di documenti e irregolare in Italia, è stato recuperato anche lo smartphone: subito restituito alla donna. Il 19enne è ora accusato di furto aggravato. È stato accompagnato presso le camere di sicurezza della questura - come confermato con una nota da via Fatebenefratelli venerdì mattina - in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.