Il ladro che si nasconde nella doccia (con un'accetta)

Ha cercato riparo in una doccia, ma è stato scoperto e arrestato. L'accaduto nella notte, verso le 2, in un centro sportivo di Cantù (Mb). Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri.

Una volta all'interno della struttura, i militari hanno trovato l'uomo, che si era introdotto nel centro per rubare, nascosto in una doccia. Con sé aveva un'accetta e altri strumenti per lo scasso.

Colto in flagranza, l'aspirante ladro, un 41enne italiano pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto con scasso. Sequestrati i suoi arnesi.