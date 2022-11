Il ladro del centro culturale nel milanese

Cibo, alcol e oggettistica varia di un centro culturale comunale di Trezzano Sul Naviglio (Milano). A tanto ammonta la refurtiva che un 55enne italiano stava portando via, nella serata del 14 novembre, da "C.A. Dalla Chiesa" in via Manzoni. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione locale. Si tratta di un pregiudicato nullafacente e senza fissa dimora. Ora è accusato di tentato furto.

Durante un servizio perlustrativo, ai militari è arrivata la segnalazione di un furto, attorno alle 23. Arrivati sul posto, hanno sorpreso e bloccato il 55enne che aveva appena forzato la porta di ingresso e si era introdotto all'interno del locale. Sottoposto poi a perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso e della refurtiva, che è stata resistuita ai responsabili del centro.